Farmaceutica, da Alfasigma un nuovo piano di investimenti per il polo di Pomezia - Tuttoggi.info

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Farmaceutica, da Alfasigma un nuovo piano di investimenti per il polo di Pomezia

ItalPress

Farmaceutica, da Alfasigma un nuovo piano di investimenti per il polo di Pomezia

Lun, 20/07/2026 - 12:02

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POMEZIA (ROMA) (ITALPRESS) – Un piano di investimenti da oltre 40 milioni di euro nel biennio 2026/2027 per rafforzare il polo di Pomezia attraverso l’introduzione di nuovi impianti e tecnologie, il potenziamento delle linee produttive e l’avvio di progetti di insourcing, con particolare attenzione alla valorizzazione della filiera italiana. E’ il progetto di Alfasigma, illustrato dal Chief Technical Operations Officer del gruppo farmaceutico, Fabio Russo, al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca nel corso di una visita allo stabilimento che impiega oltre 500 persone e integra attività produttive e di ricerca e sviluppo

mec/fsc/azn

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