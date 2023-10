Fancel "Salute prioritaria, nostro compito promuovere prevenzione" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “La salute, per tutti noi, è una priorità. Ecco perché in quest’ottica, come primo assicuratore in Italia, sentiamo la responsabilità di promuovere stili di vita sani e sostenibili per la prevenzione e la protezione di famiglie e comunità. “Un Campione in Famiglia” sposa appieno l’intento di rendere salute e benessere alla portata di tutti”. Lo dice Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia, a margine della presentazione del progetto di Cattolica “Un Campione in Famiglia”, a Milano.

xh7/sat/gtr