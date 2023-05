"Fammi venire a vivere a casa tua", il cognato rifiuta e lui lo prende a botte | Denunciato - Tuttoggi.info

Succede a Città di Castello, un 38enne è accusato lesioni personali

Si era portato davanti alla porta dell’abitazione del cognato, chiedendo di poter andare a vivere a casa sua. Al diniego di quest’ultimo, però, lo ha preso a botte.

E’ successo a Città di Castello, dove un 38enne di origini marocchine è stato denunciato per il reato di lesioni personali. L’uomo, che avrebbe preteso ospitalità dal parente, vistosi rifiutare la richiesta, sarebbe andato in escandescenze dopo un’animata discussione, malmenando violentemente il padrone di casa prima di allontanarsi dallo stabile.

Il cognato dell’uomo si è poi recato al Pronto soccorso tifernate dove, al termine degli accertamenti di rito e delle cure del caso, gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 7 giorni. Solo in seguito la vittima del pestaggio si è presentata agli uffici del Commissariato di Città di Castello per denunciare l’accaduto alla Polizia di Stato.