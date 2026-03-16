Famiglia nel bosco, i genitori dei bambini mercoledì in Senato da La Russa - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno al Senato mercoledì per incontrare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. La notizia dell’invito a Palazzo Madama da parte della seconda carica dello Stato è stata resa nota dal quotidiano abruzzese ‘Il Centro’. Nessuna conferma arriva dal Senato ma fonti vicine al presidente ricordano che La Russa in passato aveva espresso vicinanza alla famiglia del bosco di Palmoli, i cui tre figli si trovano da fine novembre in una casa famiglia di Vasto su ordine del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.