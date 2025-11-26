 Faltoni (Confindustria Dm): "La Toscana è molto attrattiva per l'industria dei dispositivi medici" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Faltoni (Confindustria Dm): “La Toscana è molto attrattiva per l’industria dei dispositivi medici”

tecnical

Faltoni (Confindustria Dm): “La Toscana è molto attrattiva per l’industria dei dispositivi medici”

Mer, 26/11/2025 - 16:03

Condividi su:

Image

(Adnkronos) – “La Toscana è una terra particolarmente attrattiva per l’industria dei dispositivi medici e, più in generale, per il settore biomedicale. Su tutto il territorio ci sono industrie che da decenni si occupano di sviluppo, molto legate anche al tessuto della ricerca universitaria e ai nuovi consorzi di ricerca e sviluppo nati a Siena e a Pisa”. Lo ha detto Fabio Faltoni, presidente di Confindustria dispositivi medici, alla 20esima edizione del Forum Risk Management in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.  

“La Scuola Sant’Anna – continua Faltoni – è un motore importantissimo e oggi la Toscana è tra le regioni che occupano una posizione di leadership a livello nazionale su tutti i settori del biomedicale. Tra i temi che sto portando avanti con la mia presidenza c’è anche quello dello sviluppo del digitale, dalle terapie digitali all’intelligenza artificiale, con centri di analisi e sviluppo. In termini numerici – precisa – la Toscana è dietro ad altre regioni come Lombardia ed Emilia Romagna, i poli più grossi in termini di presenza industriale, ma rispetto ad altri territori porta una qualità molto più marcata”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!