Falcone "L'Ue intervenga con misure strutturali per far fronte alla crisi" - Tuttoggi.info

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Falcone “L’Ue intervenga con misure strutturali per far fronte alla crisi”

ItalPress

Falcone “L’Ue intervenga con misure strutturali per far fronte alla crisi”

Mer, 21/10/2026 - 14:02

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STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Credo che in un momento così particolare in cui vi sono dilaganti proteste, non soltanto in Italia, l’Europa deve intervenire e mettere in campo delle misure strutturali che possano ridurre la dipendenza energetica e dare delle risposte alla competitività delle nostre imprese, e di tutto il Europa. Deve intervenire per aumentare il potere d’acquisto dei cittadini e delle famiglie; deve intervenire per ridurre il costo di beni e servizi, sia per le famiglie, ma altrettanto per le imprese”. Così l’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, in un’intervista alla Italpress al Parlamento europeo di Strasburgo.
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