Fakir, Salvini "Rispetto per chi indossa una divisa è fondamentale" - Tuttoggi.info

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Invito tutti a portare rispetto e a ringraziare e onorare il sacrificio quotidiano di uomini e donne in divisa”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nell’incontro con la stampa subito dopola visita in questura a Bologna. “L’odio per le divise spero che sia fuori dal contesto politico, perché ogni tanto qualcuno anchein Parlamento, quando sente parlare di forze dell’ordine, ha un moto di allergia. Spero che, nonostante la politica si divida su tantecose, a Bologna come ovunque, il rispetto per chi indossa una divisa e fa il suo lavoro resti fondamentale e sacro”.

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