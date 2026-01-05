 Fake news sul sesso di Brigitte Macron, 10 condannati per cyberbullismo - Tuttoggi.info
Fake news sul sesso di Brigitte Macron, 10 condannati per cyberbullismo

Fake news sul sesso di Brigitte Macron, 10 condannati per cyberbullismo

Lun, 05/01/2026 - 17:02

(Adnkronos) – Un tribunale penale di Parigi ha riconosciuto dieci persone colpevoli di cyberbullismo per aver diffuso tweet transfobici ai danni della Premiere dame Brigitte Macron. Gli imputati sono stati accusati di aver diffuso false affermazioni sul suo genere e sulla sua sessualità. Inoltre, sono stati accusati di aver fatto “commenti malevoli” sulla differenza di età di 24 anni tra Brigitte e suo marito, il presidente francese Emmanuel Macron. 

Agli imputati sono state inflitte pene detentive dai sei agli otto mesi, con la condizionale. La pena maggiore, di otto mesi, è stata inflitta ad Aurelien Poirson-Atlan, noto sui social media come Zoé Sagan che durante il processo ha denunciato uno “scioccante segreto di Stato sulla pedofilia sancita dallo Stato”. 

