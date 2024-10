Faglia del Monte Vettore tra i 200 geositi a più alto valore scientifico - Tuttoggi.info

La Faglia del Monte Vettore è stata riconosciuta patrimonio geologico mondiale ed inserita nella lista dei 200 geositi a più alto valore scientifico dell’International Union of Geological Sciences- IUGS. Il riconoscimento è avvenuto recentemente nel corso del 37° Congresso Geologico Internazionale tenutosi in Corea del Sud.

La Faglia del Monte Vettore si estende per alcuni chilometri lungo la catena dei Monti Sibillini ed è particolarmente visibile lungo il fianco della montagna che sovrasta la piana di Castelluccio. Tale faglia fa parte del sistema di faglie responsabile delle sequenza sismica del 2016 e della creazione di una fagliazione superficiale, interamente compresa nel territorio del Parco, che è la più estesa e meglio documentata in Italia.

Ieri, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Geodiversità – proclamata dall’UNESCO nel 2021 con l’obiettivo di promuovere l’importanza della geodiversità, considerata il “partner silenzioso della biodiversità” – il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, hanno organizzato un’escursione guidata per esplorare la geologia e la geodiversità del Monte Vettore.

I geologi dell’ISPRA e i funzionari del Parco hanno illustrato le caratteristiche geologiche e i processi che hanno modellato il territorio e il ruolo giocato delle faglie con i loro tragici effetti sulle persone e sul nostro territorio, ma anche la loro importanza dal punto di vista scientifico; il tutto inquadrato nell’assetto geologico- geomorfologico dei luoghi.

Il percorso, con partenza dal Valico di Castelluccio, ha fatto tappa in corrispondenza dei punti di osservazione allestiti con pannelli informativi nell’ambito del progetto di valorizzazione e protezione dei siti relativi alla fagliazione superficiale del sisma 2016. Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l’ISPRA con l’obiettivo di documentare e mostrare le tracce geologiche in superficie di un evento così catastrofico. Quest’anno il tema della Giornata è “Conservare il passato – Sostenere il futuro”, invitando a riflettere su come gli eventi geologici passati possano aiutarci a comprendere meglio i fenomeni attuali.



Luogo: Monte Vettore, ARQUATA DEL TRONTO, ASCOLI PICENO, MARCHE