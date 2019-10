“Faccio un attimo la spesa” e blocca l’autobus

Lascia “un attimo” l’auto in divieto di sosta per fare la spesa, ma blocca l’autobus e tutte le auto dietro. E’ successo (e non è la prima volta) ai Tre Archi, dove un’utilitaria è stata lascata in sosta davanti al supermercato, impedendo il passaggio dell’autobus.

L’auto era parcheggiata con le quattro frecce, ad indicare la “velocità” della spesa e quindi della sosta. Operazione che, secondo l’automobilista, il conducente del bus ed i passeggeri avrebbero dovuto avere la pazienza di attendere.

La foto, l’ennesima di auto in divieto di sosta che bloccano gli autobus nelle vie a ridosso del centro, è stato pubblicata sul gruppo Facebook “Perugia sosta selvaggia”, che registra i comportamenti incivili di tanti automobilisti

