Fabio Tricoli "Marzio è ancora un modello per la politica" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “A casa mia siamo cresciuti con la cultura del libro. Il successo della manifestazione ci rende felici. Anche 20 anni dopo può essere un modello come politico perché aveva una sua forte identità. Aveva un grande carisma e una grande simpatia, oltre che una straordinaria capacita di dialogo. Questo modello, di fare cose concrete, che poggia su valori forti sia un modello anche oggi per le classi dirigenti. Marzio fantasticava 30 secondi, poi diceva ‘facciamolo’, passando al concreto”. Lo dice Fabio Tricoli, presidente della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli in occasione della presentazione del libro ‘Marzio Tricoli – La primavera della Destra’ edizioni Ex libris, presentato questo pomeriggio a villa Malfitano a Palermo.

