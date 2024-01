F1, Sticchi Damiani "Riqualificazione Monza entro 140 giorni" - Tuttoggi.info

MONZA (ITALPRESS) – Realizzare e completare i lavori in “140 giorni. Speriamo di accorciarli con qualche accelerazione, se i tempi ce lo consentiranno. Non possiamo andare oltre. Gli investimenti sono di circa 21 milioni di euro”. Lo ha detto Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, a margine della presentazione dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’Autodromo di Monza. “Siamo finalmente arrivati all’inizio di questi lavori che per tanto tempo abbiamo desiderato che si facessero, anche perché erano la conditio sine qua non per andare avanti con il contratto con Formula Uno”, ha aggiunto Sticchi Damiani. Gli interventi riguarderanno “la sicurezza, e soprattutto il percorso che le automobili e i pedoni faranno già dal prossimo Gran Premio nel momento più complicato, ovvero quello dell’esodo”.

