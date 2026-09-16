F1 annuncia il calendario 2027 con 24 Gp, c’è la sprint a Monza - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Si parte a metà marzo in Bahrain, gran finale a metà dicembre in Abu Dhabi, per un totale di 24 Gran Premi e 10 sprint, una delle quali a Monza. E’ il calendario 2027 della Formula Uno, col circus che farà tappa in 22 Paesi diversi con un prologo dato dai test in Bahrain dal 24 al 27 febbraio.La lotta per il titolo iridato scatterà dunque sul circuito di Sakhir nel weekend del 12-14 marzo, a seguire Arabia Saudita, Australia, Giappone, Cina, Miami e Canada prima di sbarcare in Europa a inizio giugno: tappe a Monaco, Portogallo, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Ungheria, Italia, Spagna, Azerbaijan e Turchia. Poi a ottobre la Formula Uno lascerà il Vecchio Continente per correre fra Singagore, Usa (Austin), Messico, Brasile, Las Vegas e Qatar prima di chiudere la stagione dal 10 al 12 dicembre a Yas Marina.Tornano dunque in calendario Portogallo e Turchia mentre le sprint aumenteranno da sei a dieci: una scelta basata sui dati che mostrano come, dalla sua introduzione nel 2021, il pubblico complessivo dei weekend sprint sia del 12% superiore rispetto ai weekend senza. Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi ospiteranno per la prima volta una gara Sprint, mentre non sarà un inedito per Montreal, Silverstone, Monza, San Paolo e Lusail. Sullo storico circuito italiano, infatti, il formato sprint – anche se all’epoca valeva come qualifica per la gara della domenica e assegnava punti solo ai primi 3 – ha già debuttato nel 2021, con la vittoria di Bottas su Mercedes. “Il calendario 2027 riunisce alcuni dei circuiti più iconici e delle città più vivaci del mondo, creando un palcoscenico straordinario per un’altra stagione indimenticabile di Formula 1 – le parole di Stefano Domenicali, presidente e Ceo F1 – Siamo entusiasti di dare il benvenuto al Portogallo e alla Turchia nel campionato e di ampliare le gare sprint a dieci appuntamenti, offrendo ai nostri tifosi ancora più intensità, emozioni e quell’azione ruota a ruota che rende il nostro sport così speciale”. “Con 24 Gran Premi in cinque continenti, il ritorno del Portogallo e della Turchia e la possibilità di ampliare il programma Sprint, il calendario combina tradizione, innovazione e coinvolgimento dei tifosi, mantenendo al contempo i più elevati standard sportivi”, sottolinea invece Mohammed Ben Sulayem, presidente della Fia.

Questo nel dettaglio il calendario completo della F1 2027:

12-14 marzo Bahrain – Sakhir (weekend sprint)

19-21 marzo Arabia Saudita – Jeddah

02-04 aprile Australia – Melbourne (weekend sprint)

09-11 aprile Giappone – Suzuka (weekend sprint)

16-18 aprile Cina – Shanghai

30 aprile-2 maggio Miami – Miami

21-23 maggio Canada – Montreal (weekend sprint)

04-06 giugno Monaco – Montecarlo (weekend sprint)

18-20 giugno Portogallo – Portimai

02-04 luglio Gran Bretagna – Silverstone (weekend sprint)

09-11 luglio Austria – Spielberg

23-25 luglio Belgio – Spa Francorchamps

30 luglio-1 agosto Ungheria – Budapest

03-05 settembre Italia – Monza (weekend sprint)

10-12 settembre Spagna – Madrid

24-26 settembre Azerbaijan – Baku

01-03 ottobre Turchia – Istanbul

08-10 ottobre Singapore – Singapore

22-24 ottobre Usa – Austin

29-31 ottobre Messico – Città del Messico

05-07 novembre Brasile – San Paolo (weekend sprint)

18-20 novembre Las Vegas – Las Vegas

03-05 dicembre Qatar – Lusail (weekend sprint)

10-12 dicembre Abu Dhabi – Yas Island (weekend sprint)

– foto Ipa Agency –

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