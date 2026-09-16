F1 annuncia il calendario 2027 con 24 Gp, c’è la sprint a Monza - Tuttoggi.info

La lotta per il titolo iridato scatterà dunque sul circuito di Sakhir nel weekend del 12-14 marzo, a seguire Arabia Saudita, Australia, Giappone, Cina, Miami e Canada prima di sbarcare in Europa a inizio giugno: tappe a Monaco, Portogallo, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Ungheria, Italia, Spagna, Azerbaijan e Turchia. Poi a ottobre la Formula Uno lascerà il Vecchio Continente per correre fra Singagore, Usa (Austin), Messico, Brasile, Las Vegas e Qatar prima di chiudere la stagione dal 10 al 12 dicembre a Yas Marina.
Tornano dunque in calendario Portogallo e Turchia mentre le sprint aumenteranno da sei a dieci: una scelta basata sui dati che mostrano come, dalla sua introduzione nel 2021, il pubblico complessivo dei weekend sprint sia del 12% superiore rispetto ai weekend senza. Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi ospiteranno per la prima volta una gara Sprint, mentre non sarà un inedito per Montreal, Silverstone, Monza, San Paolo e Lusail. Sullo storico circuito italiano, infatti, il formato sprint – anche se all’epoca valeva come qualifica per la gara della domenica e assegnava punti solo ai primi 3 – ha già debuttato nel 2021, con la vittoria di Bottas su Mercedes. “Il calendario 2027 riunisce alcuni dei circuiti più iconici e delle città più vivaci del mondo, creando un palcoscenico straordinario per un’altra stagione indimenticabile di Formula 1 – le parole di Stefano Domenicali, presidente e Ceo F1 – Siamo entusiasti di dare il benvenuto al Portogallo e alla Turchia nel campionato e di ampliare le gare sprint a dieci appuntamenti, offrendo ai nostri tifosi ancora più intensità, emozioni e quell’azione ruota a ruota che rende il nostro sport così speciale”. “Con 24 Gran Premi in cinque continenti, il ritorno del Portogallo e della Turchia e la possibilità di ampliare il programma Sprint, il calendario combina tradizione, innovazione e coinvolgimento dei tifosi, mantenendo al contempo i più elevati standard sportivi”, sottolinea invece Mohammed Ben Sulayem, presidente della Fia.
Questo nel dettaglio il calendario completo della F1 2027:
12-14 marzo Bahrain – Sakhir (weekend sprint)
19-21 marzo Arabia Saudita – Jeddah
02-04 aprile Australia – Melbourne (weekend sprint)
09-11 aprile Giappone – Suzuka (weekend sprint)
16-18 aprile Cina – Shanghai
30 aprile-2 maggio Miami – Miami
21-23 maggio Canada – Montreal (weekend sprint)
04-06 giugno Monaco – Montecarlo (weekend sprint)
18-20 giugno Portogallo – Portimai
02-04 luglio Gran Bretagna – Silverstone (weekend sprint)
09-11 luglio Austria – Spielberg
23-25 luglio Belgio – Spa Francorchamps
30 luglio-1 agosto Ungheria – Budapest
03-05 settembre Italia – Monza (weekend sprint)
10-12 settembre Spagna – Madrid
24-26 settembre Azerbaijan – Baku
01-03 ottobre Turchia – Istanbul
08-10 ottobre Singapore – Singapore
22-24 ottobre Usa – Austin
29-31 ottobre Messico – Città del Messico
05-07 novembre Brasile – San Paolo (weekend sprint)
18-20 novembre Las Vegas – Las Vegas
03-05 dicembre Qatar – Lusail (weekend sprint)
10-12 dicembre Abu Dhabi – Yas Island (weekend sprint)
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).