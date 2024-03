Exposanità-Cosmofarma, Bruzzone (BolognaFiere)"Vicinanza ai cittadini" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Sono due appuntamenti tradizionali che danno la possibilità a BolognaFiere di entrare in questi settori, non soltanto dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista della vicinanza ai cittadini”. Lo ha detto Antonio Bruzzone, Amministratore Delegato Gruppo BolognaFiere, in occasione della conferenza di presentazione a Milano di Exposanità – Cosmofarma Exhibition 2024, in calendario a BolognaFiere dal 17 al 19 aprile e dal 19 al 21 aprile.

xh7/mgg/gsl