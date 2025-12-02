 Export, Lollobrigida "Promozione per difendere Made in Italy" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Export, Lollobrigida “Promozione per difendere Made in Italy”

ItalPress

Export, Lollobrigida “Promozione per difendere Made in Italy”

Mar, 02/12/2025 - 15:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Le azioni per difendere il made in Italy? Credo di averle messe in campo un po’ tutte: da norme più severe per chi viola quel patto che ci deve essere tra produttore e persona che acquista e consuma, la trasparenza e la garanzia che chi compra una cosa trovi in quella cosa esattamente quello che si aspetta in termini di qualità e di benessere”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenendo all’assemblea generale di Alis. “Abbiamo lavorato, poi, per la promozione dei nostri prodotti a livello nazionale ed internazionale – ha aggiunto Lollobrigida – e c’è la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco che, speriamo, premi l’Italia come prima cucina al mondo”.

xc3/sat/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!