ROMA (ITALPRESS) – Export e import in calo a novembre. L’Istat stima una riduzione rispetto al mese precedente per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più marcata per le esportazioni che per le importazioni. La discesa, diffusa nelle aree Ue ed extra-Ue, riguarda quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, ed è per metà spiegata dalla contrazione delle vendite di beni intermedi. Dinamica stazionaria nella media degli ultimi tre mesi.

fsc/gsl