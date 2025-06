Expo, Zangara "A Osaka l'impegno della Regione Siciliana per la pace" - Tuttoggi.info

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “In occasione dell’Expo 2025 di Osaka abbiamo attivato un concorso di idee per partecipare alla realizzazione di un progetto sul tema della pace. Tra tutti i progetti pervenuti abbiamo sposato l’idea di un’opera che racconta la Sicilia ma anche la voglia di pace attraverso diversi simboli allegorici come le mille gru di carta che raccontano la tragedia della bomba atomica su Hiroshima, i grani di riso che raccontano l’unione tra oriente e occidente. Questa fusione di simboli insieme ai colori e al mito della Sicilia vuole generare un clima di pace”. Così Antonio Zangara del Dipartimento Affari Extraregionali della Regione Siciliana, parla del progetto “Grani di pace”, presentato all’Expo di Osaka in Giappone.

