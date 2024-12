Expo Osaka, Tagliavanti "Grande occasione per le imprese laziali" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “In un mondo economico sempre più complesso, il sistema italiano e regionale deve aumentare la propria capacità di esportazione. Dobbiamo realizzare momenti dove le imprese del nostro territorio possono presentare quello che di buono sanno fare. Questa occasione ci viene offerta dall’Expo di Osaka. Il Giappone è un paese tecnologicamente avanzato dove, per fortuna, oggi molte merci italiane vengono esportate; ma è soprattutto un paese che ama l’Italia. Questo è importante perché da la possibilità ai nostri prodotti e servizi, di avere un mercato affidabile”. A dirlo Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, in occasione della presentazione da parte della Regione Lazio del “Voucher Expo Osaka 2025” per la selezione delle imprese laziali che parteciperanno all’Esposizione Universale che si terrà in Giappone.

