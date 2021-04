“Experience Trasimeno”, il 29 aprile incontro per operatori e associazioni

Sarà illustrato il progetto per la promozione e la fruibilità delle esperienze rivolte ai turisti

Nell’ambito del Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica e POR – FESR 2014-2020 (Azione 8.7.1 della Regione Umbria – Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi), il Comune di Panicale, insieme ai Comuni del Trasimeno, sta realizzando un progetto, con il quale si intende sostenere la promozione e la fruibilità delle esperienze rivolte ai turisti a corollario dei percorsi territoriali.

Tutte le realtà economiche ed associative presenti nel territorio comunale sono invitate a partecipare all’incontro online previsto per giovedì 29 aprile 2021, durante il quale verranno illustrate le azioni pratiche previste dal progetto, gli obiettivi da raggiungere e il ruolo delle aziende che hanno già in essere o hanno intenzione di avviare attività o servizi per i visitatori.

Successivamente, tutti gli interessati parteciperanno ad incontri individuali con la Strada del Vino Colli del Trasimeno, soggetto incaricato dai Comuni al coordinamento del progetto, durante i quali costruire e strutturare la propria offerta e in cui verrà spiegato come avverrà la promozione della stessa con i fondi del progetto “Ergo Sum”.

Per partecipare all’incontro su piattaforma Zoom inviare la richiesta a: info@experiencetrasimeno.it . Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: info@stradadelvinotrasimeno.it.