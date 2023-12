Trafomec, è realtà la cessione alla Trafocoop dei dipendenti

Trafocoop, Fioroni: "La firma dell’atto di proprietà da parte dei 31 soci è un momento di gioia e successo"

Concluse tutte le questioni burocratiche, gli ex dipendenti della Trafomec, costituitisi nella cooperativa Trafocoop, sono ufficialmente da poche ore i nuovi proprietari dell’azienda di Tavernelle, dopo aver riaperto già da qualche mese la fabbrica.

Grande la soddisfazione espressa dall’assessore regionale allo svilupo economico Michele Fioroni: “Si è finalmente conclusa la procedura di cessione della Ex-Trafomec, ora Trafocoop, ai 31 soci-dipendenti. Un traguardo – sottolinea – che testimonia la bontà di alcune strumentazioni a disposizione per la risoluzione delle crisi d’impresa, l’importanza di un dialogo serio e costante con le parti sociali, ma anche e soprattutto la forza e il coraggio di tutti coloro che hanno creduto nel futuro di quella stessa azienda per cui hanno lavorato per tanti anni, facendola propria conferendo in essa la propria Naspi”.

“Abbiamo cercato, come Assessorato – prosegue –, di accompagnare lo sforzo dei lavoratori con tutta la strumentazione a nostra disposizione, dando prova di come la collaborazione delle istituzioni possa contribuire, con un dialogo costruttivo, a superare momenti di crisi e al rilancio economico della nostra regione”.

“La firma dell’atto di proprietà da parte dei 31 soci – conclude l’assessore Fioroni – è un momento di gioia e successo che sottolinea la resilienza e l’impegno di cui è capace il nostro territorio. Permettetemi infine, di esprimere una certa emozione al pensiero che, finalmente, i lavoratori e le loro famiglie intere, potranno finalmente passare serenamente le prossime festività, orgogliosi del risultato raggiunto grazie alla loro tenacia”.