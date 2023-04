Ex-Tabacchificio Pietromarchi, a Marsciano incontro con cittadini, associazioni e imprese - Tuttoggi.info

Il 9 maggio alle 21.00 presso la sala Aldo Capitini in Municipio, sarà illustrato il progetto vincitore del concorso promosso dal Comune

È in programma martedì 9 maggio 2023, alle ore 21.00, l’incontro rivolto a cittadini e mondo associativo promosso dall’amministrazione comunale per presentare l’ipotesi progettuale di recupero del complesso del Tabacchificio Pietromarchi. Nei giorni scorsi è stato infatti individuato il vincitore del bando di concorso indetto dal Comune di Marsciano per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del Tabacchificio.

Come spiega l’assessore Francesca Borzacchiello, “presenteremo alla comunità la proposta progettuale che la commissione tecnica istituita per il bando di concorso ha ritenuto più rispondente alle linee guida formulate dall’amministrazione. Da qui partiremo per raccogliere suggestioni e osservazioni che permettano di affinare ulteriormente l’idea progettuale in modo da renderla il più utile possibile alle esigenze del territorio. L’obiettivo di recupero di tutto il complesso è naturalmente quello di trasformare una struttura ormai fatiscente in uno spazio vivo e destinato alla fruibilità della comunità marscianese e dei territori limitrofi”.

Nelle prossime settimane il Comune predisporrà la gara integrata che prevede la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di recupero sulla struttura principale del Tabacchificio e la realizzazione dei lavori. “In questa fase – sottolinea il sindaco Francesca Mele – è quindi importante la partecipazione dei cittadini, e di tutte le componenti della società civile, al fine di raccogliere valutazioni e istanze utili per quella che sarà la destinazione finale degli spazi che andremo a riqualificare con il contributo di 5milioni del Pnrr”.

L’appuntamento serale di martedì 9 maggio con i cittadini sarà preceduto nel pomeriggio, alle ore 18.00, da un incontro di presentazione dell’ipotesi progettuale dedicato al mondo dell’impresa e al quale sono invitati a partecipare imprenditori e associazioni di categoria.