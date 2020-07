L’ex mercato coperto diventa aperto con “Ex. Progettare l’abbandono”

EX. progettare l’abbandono, dopo l’emergenza Covid, ha ripreso le attività a piazza del Mercato. Che nel weekend del 17, 18 e 19 luglio ospiterà la manifestazione conclusiva del percorso.

L’evento, inizialmente in programma per lo scorso 14 marzo, è stato rimodulato in una nuova forma nel rispetto delle attuali normative a tutela della salute.

Ingresso una persona alla volta

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00 sarà consentito l’accesso al vecchio mercato una persona alla volta in quella che sarà un’esperienza di fruizione esclusiva e di confronto intimo con l’architettura vuota. L’evento, oltre all’ex struttura mercatale, coinvolgerà anche gli spazi esterni, la piazza e alcuni locali sfitti, dove attraverso installazioni e attività individuali interattive, saranno presentati i risultati dei percorsi attivati nei mesi passati:

MER.CANTI , laboratorio di canto corale e scrittura creativa;

, laboratorio di canto corale e scrittura creativa; MINIATURE , laboratorio di movimento;

, laboratorio di movimento; EX.PLORA , esplorazioni urbane, bioblitz e mappe di comunità;

, esplorazioni urbane, bioblitz e mappe di comunità; GRAMMATICA DELLA FANTASIA per reinventare la città a partire dagli “errori” urbani;

per reinventare la città a partire dagli “errori” urbani; CO:MARKET, laboratorio di co-progettazione.

Le altre iniziative di “Ex. progettare l’abbandono”

In questi giorni anche il quartiere di Villaggio Italia è coinvolto nelle attività di EX. con SELVA l’ultimo laboratorio in programma, condotto dall’artista Andrè Guerrilla aperto ai bambini e alle bambine. Inoltre, fino alla fine di agosto, sui canali social di EX. saranno diffuse le “Pillole Rigeneranti”, un format che racchiude le buone pratiche di rigenerazione urbana in Italia. A settembre infine, è prevista l’uscita del volume curato dal Prof. Raffaele Federici dell’Università degli Studi di Perugia, sull’esperienza di EX. a piazza del Mercato.

Dal concerto dai balconi ai nuovi eventi

EX. progettare l’abbandono, diretta conseguenza del Concerto dai Balconi che coinvolse questo stesso quartiere nel 2017, si è sviluppato attraverso un percorso creativo, una riflessione locale, collettiva e inclusiva per immaginare una nuova Piazza del Mercato.

“Le nostre Organizzazioni – evidenziano i promotori – continuano ad operare affinché i cittadini diventino parte attiva del cambiamento attraverso l’immaginazione e la creatività, i più potenti motori per la trasformazione. Uno sguardo attento rivolto a tante città, ci mostra come in assenza di un piano urbanistico o in attesa di risoluzioni, molti vuoti urbani e intere aree siano diventate un terreno di sperimentazione: usi diversi e inaspettati che hanno spesso accelerato processi di ripresa, non solo economica. Vista così, la struttura mercatale abbandonata, questo grande museo dell’ignoto, è lo strumento più potente che ci sia”.

EX. è uno dei progetti vincitori del bando “Creative Living Lab – II Edizione” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT che dallo scorso dicembre ha animato la centralissima piazza del Mercato di Terni con numerosi appuntamenti gratuiti, intergenerazionali e aperti a tutta la cittadinanza.

EX. è un progetto di Demetra e Arciragazzi gli Anni in Tasca in partenariato con ADD Umbria, HackLab, Inter_valli, Ass. Ephebia e Ass. Cult. “Il Progetto…”.