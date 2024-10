Ex ordinanza corte in gara a La Spezia - Tuttoggi.info

Il Tsn di La Spezia ospiterà, i prossimi 19 e 20 ottobre, la XV prova di qualificazione per il Campionato italiano Ex ordinanza corte. Le categorie sono 5: Pistola ante 1945, Revolver ante 1945, Pistola nazionale ante 1945, Revolver nazionale ante 1945, e categoria unica per le armi corte post 1945.

I turni di gara vanno dalle 9,30 alle 15,30 di sabato e di domenica. Due prestazioni consecutive per ogni specialità, ciascuna per 20 colpi suddivisi in due serie di 10 minuti su bersaglio a 25 metri. I migliori 15 colpi di ogni fase saranno valevoli per il punteggio. L’iscrizione si effettua tramite il portale Uits dalle 20 del 4 ottobre alle 20 dell’11 ottobre. Il costo di iscrizione è di 25 euro, da versare tramite bonifico sul conto del Tsn di La Spezia.

Per ulteriori informazioni, clicca sull’allegato qui sotto.

Gara La Spezia

L’articolo Ex ordinanza corte in gara a La Spezia proviene da Armi e Tiro.