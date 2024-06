Ex Ilva, Pecoraro Scanio "Si rispetti Corte Ue,stop danni alla salute" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La sentenza di oggi della Corte del Lussemburgo impone la tutela di salute e ambiente come priorità. Spero che Ilva e Governo capiscano che l’epoca di deroghe esotterfugi deve finire. Le lavorazioni nocive alla salute vanno bloccate, sospese e non continuate in attesa dei promessi miglioramenti e per di più con tempi lunghissimi”. Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e ministro dell’ambiente che fece avviare l’azione per l’Aia sull’Ilva.(ITALPRESS).

