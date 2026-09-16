 Ex Ilva, Pecoraro Scanio "Il Governo garantisca salute e lavoro" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ex Ilva, Pecoraro Scanio “Il Governo garantisca salute e lavoro”

ItalPress

Ex Ilva, Pecoraro Scanio “Il Governo garantisca salute e lavoro”

Mer, 16/09/2026 - 17:02

Condividi su:


TARANTO (ITALPRESS) – “Non possono essere i lavoratori di Taranto a pagare il prezzo di anni di errori, ritardi e scelte sbagliate. La tutela della salute e la salvaguardia dell’occupazione devono procedere insieme e il Governo ha il dovere di intervenire direttamente per garantire entrambe”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, promotore della Rete EcoDigital ed ex Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, commentando gli sviluppi giudiziari relativi all’ex Ilva.

fsc/mca2
(Fonte video: Fondazione UniVerde)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!