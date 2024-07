Ex Ilva, ok da Commissione Ue a prestito ponte da 320 milioni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Via libera della Commissione europea al prestito ponte da 320 milioni per l'ex Ilva. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricevuto la 'comfort letter' che esprime una valutazione positiva sui termini del prestito, che prevede un tasso di interesse annuo dell'11,6%.

"Questa conferma attesta la validità del piano industriale elaborato dalla gestione commissariale e la capacità dell'azienda di restituire la somma in tempi congrui e senza configurarsi come aiuto di Stato", si legge nella nota diffusa dal Mimit.