Ex Ilva, i lavoratori occupano la Prefettura di Genova - Tuttoggi.info

GENOVA (ITALPRESS) – I lavoratori dell’ex Ilva hanno occupato la Prefettura di Genova. Una cinquantina di persone hanno fatto irruzione nel palazzo e hanno raggiunto il piano superiore. “Per noi la Prefettura è nostra, stanotte dormiamo qua”, ha detto Armando Palombo, delegato della Fiom. Nonostante le rassicurazioni del ministro Urso alla Camera sull’indicazione di acquistare coils per rifornire Cornigliano e Novi, gli operai attendono garanzie scritte: “Vogliamo tutto nero su bianco”. Stamattina i lavoratori avevano marciato in corteo coi mezzi della fabbrica lungo le vie del centro.

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