Ex Ilva, firmata l'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti - Tuttoggi.info

 Ex Ilva, firmata l'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti
Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

Mar, 12/08/2025 - 19:03

(Adnkronos) – Firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti ex Ilva. L’accordo è stato siglato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy da tutte le amministrazioni nazionali e locali. È quanto si apprende da fonti del Mimit. 

Nell’accordo sulla decarbonizzazione dell’ex Ilva le parti “si impegnano a convocare una nuova riunione del tavolo in data successiva al 15 settembre – termine ultimo per la presentazione di offerte vincolanti – per esaminare le prime evidenze della Procedura e valutare la possibile localizzazione degli impianti di preridotto (Dri) utili per l’approvvigionamento dei forni elettrici” si legge nel testo dell’accordo. 

