Evade dai domiciliari per minacciare la moglie che lo ha lasciato: finisce in carcere - Tuttoggi

Agli arresti domiciliari, è uscito di notte per andare a minacciare la moglie che non viveva più con lui. E’ successo domenica notte, con la donna che ha chiamato la polizia dicendo che l’uomo al citofono li aveva minacciati di morte, dicendo che portava con sé una pistola.

Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati pochi minuti dopo, ma dell’uomo non c’era più nessuna traccia.

Minacce ed evasione dai domiciliari: finisce in carcere

Un rapido accertamento e i poliziotti sono arrivati alla sua identità: cittadino albanese di 36 anni, agli arresti domiciliari per precedenti reati, sposato con un’italiana, che però era tornata a vivere con la sua famiglia di origine perché non poteva più tollerare il comportamento violento del marito. Gli agenti lo hanno rintracciato presso la sua abitazione, non trovando però nessuna pistola. E’ stato comunque denunciato per minacce ed evasione.

Ne è seguita la segnalazione all’Autorità Giudiziaria che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari, che ha immediatamente sospeso la misura alternativa al carcere, disponendo l’immediato accompagnamento al carcere di Sabbione, in considerazione delle gravi violazioni della misura a cui era sottoposto.

Espulsi due stranieri

Due, invece, le espulsioni di questi ultimi due giorni da parte della Polizia di Stato di Terni. Il primo è un cittadino albanese di 23 anni, fermato dalla Squadra Volante durante un controllo di routine e trovato irregolare in Italia, al quale l’Ufficio Immigrazione ha notificato l’Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. L’altro è un cittadino marocchino di 43 anni, che è stato accompagnato al Centro Permanenza e Rimpatrio “Corelli” di Milano, in attesa del rimpatrio.

Al cittadino marocchino, in data 27 gennaio scorso era stata notificata la revoca degli arresti domiciliari per fine pena, dopo che aveva scontato 4 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione (oltre a 10.200 euro di multa), per cumulo pene per rapina aggravata, rapina, violazione legge sugli stupefacenti e danneggiamento.

Dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio Immigrazione, è emerso che l’uomo non era in possesso di permesso di soggiorno e che, nel 2009, era stato arrestato dalla Squadra Mobile ternana per sequestro di persona. Inoltre, a suo carico, emergevano altri numerosi precedenti di carattere penale, come tentato omicidio, rapina, violazione legge sugli stupefacenti, minacce e lesioni personali aggravate. Considerata la sua posizione irregolare sul territorio nazionale e tenuto conto dei gravi precedenti, nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione in quanto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, notificato dal personale dell’Ufficio Immigrazione, con accompagnamento immediato in frontiera.