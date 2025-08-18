 Evade dai domiciliari per andare a rubare, arrestato - Tuttoggi.info
Evade dai domiciliari per andare a rubare, arrestato

Redazione

Lun, 18/08/2025 - 11:38

Nella serata di ieri, nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio intensificate in occasione del Ferragosto con l’obiettivo di garantire un clima di maggiore sicurezza a cittadini e turisti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato un 57enne italiano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sorpreso in flagranza di evasione e tentato furto in abitazione.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 da parte di una persona che indicava rumori sospetti provenire dall’appartamento sottostante, al momento vuoto, all’interno di uno stabile nel quartiere Santa Lucia.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno individuato l’appartamento segnalato, la cui porta d’ingresso presentava evidenti segni di effrazione e, all’interno, i militari hanno sorpreso l’uomo nella camera da letto, ancora in possesso di una torcia e di un piede di porco.

Il soggetto è stato immediatamente arrestato e condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
