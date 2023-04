Evacuazione edificio a Terni per criticità strutturali: 4 persone coinvolte - Tuttoggi.info

Autorità locali e vigili del fuoco di Terni collaborano per garantire la sicurezza dei residenti dopo le criticità emerse

Un’operazione di verifica statica di uno stabile situato in viale Benedetto Brin a Terni ha portato all’evacuazione di 4 persone residenti in due appartamenti all’interno dell’edificio. Una squadra di Vigili del fuoco del comando di Terni e il funzionario di servizio sono intervenuti sul posto dopo aver constatato alcune criticità strutturali legate a operazioni di demolizione avvenute nell’edificio adiacente.

La decisione di procedere con l’evacuazione dell’intero immobile è stata presa in accordo con i tecnici comunali, al fine di garantire la sicurezza dei residenti e prevenire eventuali incidenti. Le autorità stanno ora lavorando per stabilire l’entità dei danni e valutare le possibili soluzioni per risolvere le criticità strutturali.