Eurozona, in calo il surplus commerciale - Tuttoggi.info

Eurozona, in calo il surplus commerciale

ItalPress

Lun, 18/08/2025 - 18:03

ROMA (ITALPRESS) – È in calo il surplus commerciale dell’Eurozona. Secondo le prime stime dell’Eurostat, a giugno 2025 si è attestato a 7 miliardi di euro, rispetto ai 20,7 miliardi di un anno prima. Le esportazioni di beni dell’area dell’euro verso il resto del mondo a giugno 2025 sono state pari a 237,2 miliardi, con un aumento dello 0,4% rispetto a giugno 2024. Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 230,2 miliardi, con un aumento del 6,8% rispetto a giugno 2024. A giugno il saldo dell’area dell’euro è diminuito rispetto a maggio, con un surplus sceso da 16,5 miliardi a 7 miliardi. Il calo è stato determinato principalmente da una diminuzione del surplus di prodotti chimici e correlati, sceso da 24,4 miliard i a 15,1 miliardi. Rispetto a giugno 2024, il saldo dell’area dell’euro si è contratto di 13,7 miliardi, principalmente a causa di una riduzione del surplus nei settori dei prodotti chimici e correlati, dei macchinari e veicoli e di altri prodotti manifatt urieri. Nel primo semestre 2025, l’area dell’euro ha registrato un surplus di 93,3 miliardi, rispetto ai 102,0 miliardi del periodo gennaio – giugno 2024
/gtr

