Europei Under 17, Biondini trascina l'Italia nel poker contro l'Islanda (4-0) - Tuttoggi.info

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Europei Under 17, Biondini trascina l’Italia nel poker contro l’Islanda (4-0)

Redazione

Europei Under 17, Biondini trascina l’Italia nel poker contro l’Islanda (4-0)

Sab, 28/03/2026 - 19:45

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Al “Curi” torna a risuonare il Canto degli Italiani. Ed è un connubio che fa bene agli azzurrini dell’Under 17, che battono nettamente (4-0) i pari età dell’Islanda. Un punteggio che proietta l’Italia in testa al girone di qualificazione per gli Europei, a pari punti con la Romania, ma con una migliore differenza reti.

Martedì a Gubbio (ore 18) all’Italia basterà un pareggio per qualificarsi. In contemporanea al “Curi” si disputerà l’altra partita del girone, Portogallo-Islanda.

La partita

Protagonista l’umbro Biondini, che al 7′ ha servito il compagno Perillo, per il vantaggio azzurro. Capitan Biondini sigla il raddoppio al 25′. Al 37’ Perillo sigla la doppietta personale di testa. Il poker lo serve un minuto dopo Corigliano.

Nella ripresa Fugazzola sfiora il pokerissimo, centrando anche la traversa. Nel finale c’è gloria anche per il portiere Lupo, che sventa la grande occasione capitata a Þorsteinsson.

Tabellino

ISLANDA – ITALIA 0-4

ISLANDA Petersson, Friðriksson, Gaciarski (1’st Oddgeirsson), Daníelsson Martin, Karlsson, Jónsson (26’st Kristjánsson), Kárason (4’pt Þorsteinsson), Pálmason (34’st Gunnleifsson), Ingólfsson, Guðjónsson (1’st Kjeld), Garðarsson PANCHINA Becic, Atlason ALLENATORE Guðmundsson

ITALIA Lupo, Bonifazi, Donato, Varati, Albini (1’st Dattilo), Okon-Engstler, Biondini (35’st Bernamonte), Gasparello (10’st Ballarin), Corigliano (24’st Landi), Casagrande, Perillo (10’st Fugazzola) PANCHINA Giaretta, Puricelli, Fustini ALLENATORE Franceschini

MARCATORI Perillo 7’pt e 37’pt, Biondini 25’pt, Corigliano 38’pt

ARBITRO Lasse Læbel Graagaard

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