Europei tuffi, Pellacani d’oro dal trampolino 3 metri - Tuttoggi

Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d'oro nella gara del trampolino 3 metri agli Europei di tuffi in corso a Roma. Con 318.75 punti l'azzurra ha chiuso davanti alla svizzera Michelle Heimberg, argento con 301.80, e alla britannica Yasmin Harper, bronzo con 296.20.

“Questo oro per me vale tantissimo, sono davvero felice. Vincere a Roma è bellissimo – ha dichiarato Chiara Pellacani – Sono salita sul trampolino con la voglia di vincere, avevo lavorato tanto su questa gara, insieme a Tommaso (l’allenatore Marconi, ndr) ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti”. Per la Pellacani è la quinta medaglia in questa edizione degli Europei, la seconda d’oro dopo quella vinta nel team event, ma senza dubbio la più importante anche in prospettiva Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Come riesco a recuperare le energie in così poco tempo? La voglia di vincere c’è sempre, quella aiuta tanto. E poi ero molto emozionata e con tanta adrenalina la stanchezza non si è fatta sentire”, ha concluso la 19enne romana delle Fiamme Gialle.

