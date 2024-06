Europei Nuoto, Pozzobon argento e Gabbrielleschi bronzo nella 10 km donne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Doppietta azzurra nella 10 chilometri femminile agli Europei di nuoto in acque libere a Belgrado. Un argento e un bronzo, perché la medaglia d’oro sfugge allo sprint. Vince la tedesca Leonie Beck di stanza al Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, terza al Golfo Aranci e prima a Soma Bay, in 2h00’54″8; Barbara Pozzobon, terza in Coppa L a Piombino 2023 e vice campionessa d’Europa dei 25 chilometri a Roma 2022, è seconda con un decimo di ritardo (2 ore 00’54″9) e Giulia Gabbrielleschi, terza a Golfo Aranci 2023 e settima a Roma 2022, è terza in 2 ore 00’58″5.

L’altra azzurra Veronica Santoni, è sedicesima con 2h01’58″8. Gara tattica e ritmi più bassi rispetto ai Mondiali, dove con australiane e statunitensi a fare selezione il ritmo si alza. La percezione della temperatura in acqua è di 27 gradi. Il tempo peggiora e l’arrivo, premiazioni comprese, è sotto la pioggia. Alle 12:00 start alla diecimila uomini.