Europee, Schlein "No a derby tra alleati" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Le europee sono uno “snodo decisivo per ridisegnare il mondo di domani, è la nostra politica interna ma non in una logica riduttiva e modesta, di chi vorrebbe leggere le elezioni europee come una conta per misurare i rapporti di forza con il governo o tra le opposizioni, come un derby per contendersi a suon di polemiche e distinguo i voti con i potenziali alleati”. Così la segretaria dem, Elly Schlein, nel corso della Direzione nazionale del Pd.

