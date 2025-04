Europa Verde Umbria: Martedì 15 Assemblea regionale - Tuttoggi.info

Europa Verde Umbria: Martedí 15 Assemblea regionale

Martedí 15 aprile alle ore 20.30 a Perugia presso Il Palazzo della Penna situato in via Podiani, 11, si terrá l’Assemblea Regionale di Europa Verde Umbria, per eleggere i due co-portavoce regionali e l’esecutivo.

All’iniziativa parteciperá la co-portavoce nazionale Fiorella Zabatta e sono stat* invitat* tutt* le/i referenti regionali dei partiti di centrosinistra dell’Umbria, oltre alla Presidente della Regione Stefania Proietti e la Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi.

Luogo: Palazzo della Penna – Perugia, via Podiani, 11, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA