"Servono cinquemila euro per salvare tuo figlio": 81enne truffata

L'anziana ha versato 5mila euro e consegnato i gioielli

Torna la truffa del finto incidente stradale, per spingere anziani a sborsare soldi. L’ultimo caso è quello di una ottantenne alla quale sono stati spillati 5mila euro e diversi gioielli. La signora era stata contattata da un utente sconosciuto, il quale – qualificatosi come appartenente alle forze dell’ordine – l’aveva informata che il figlio aveva avuto un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta una donna, che si trovava nei guai e che per impedirne l’arresto avrebbe dovuto consegnare una somma di 5mila euro ad un avvocato, amico del figlio, che sarebbe passato a casa sua per ritirare i soldi.

I sospetti della donna

La donna, insospettita, aveva riferito di non avere tutto quel denaro ma l’uomo, per convincerla, l’aveva fatta parlare al telefono con un altro ragazzo che, spacciandosi per il figlio, l’aveva convinta a consegnare i soldi. A quel punto, in preda al panico, aveva consegnato i 5000 euro al presunto avvocato che, nel frattempo, si era presentato alla porta di casa. Qualche ora più tardi, era stata ricontattata dal presunto “maresciallo” che le aveva chiesto di consegnare dei preziosi e gioielli per consentire la scarcerazione del figlio. Dopo aver consegnato gli oggetti allo sconosciuto, questi si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.