Euro 2024, Polonia-Austria 1-3 - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

L’Austria batte la Polonia per 3-1 a Berlino nel match valido per il gruppo D di Euro 2024 e rimane in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. La Polonia, a zero punti dopo 2 partite, è virtualmente eliminata. La selezione austriaca, con 3 punti, riscatta la sconfitta subita all’esordio contro la Francia. La selezione del ct Rangnick sblocca il risultato al 9′ con l’imperioso colpo di testa di Trauner. La Polonia incassa il colpo e riparte, trovando il pareggio al 30′: Piatek si fionda su un pallone vagante nell’area avversaria, tocco vincente e 1-1. Il pareggio non serve a nessuno, entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per sperare.

L’equilibrio salta al 66′, quando Baumgartner controlla e fa centro con un destro preciso dopo il velo di Arnautovic. Il sipario cala all’80’. Szczesny stende Sabitzer, lanciato da solo in contropiede: rigore, Arnautovic non sbaglia e firma il 3-1 che chiude i conti.