Euro 2024, ottavi: Italia solo decima per presenze internazionali dei calciatori - Tuttoggi.info

Euro 2024, ottavi: Italia solo decima per presenze internazionali dei calciatori

Siamo al giro di boa per gli Europei 2024: tutto è pronto per i quarti di finale, con il calendario definitivo delle migliori otto e le partite Spagna-Germania, Portogallo-Francia, Inghilterra-Svizzera, Olanda-Turchia in programma nei prossimi due giorni.

Grande assente, dopo la brutta avventura in questo europeo tedesco, la formazione italiana guidata da Spalletti, che ora si trova alle prese con le riflessioni su quanto accaduto, tra chi invoca le dimissioni di Gravina e del CT e chi ipotizza nuovi futuri scenari.

Tra le cause di questa disfatta, secondo alcuni, c’è l’inesperienza dei calciatori scesi in campo, soprattutto se si considerano le loro presenze nei match giocati in Nazionale o nelle competizioni delle Coppe Europee.

In questa ultima ricerca Affidabile.org ha affrontato la questione, analizzando presenze, reti e goal subiti di tutte le formazioni ufficiali delle squadre scese in campo per gli ottavi di finale. Per ogni calciatore sono stati raccolti i dati relativi sia alle coppe continentali che ai match giocati in nazionale.

Le informazioni sono state raccolte dalle schede dei calciatori presenti sul sito Wikipedia.

Portogallo, 1527 presenze internazionali. Gli azzurri si fermano a quota 901. La Svizzera ne ha 1231

Portogallo, Germania e Svizzera sono passate ai quarti di finale, confermando di fatto le aspettative dei più.

Il successo dei tre club in questi Europei viene supportato da un dato di fatto: i calciatori delle tre squadre menzionate sono quelli che hanno più presenze in Nazionale e, soprattutto, nelle competizioni disputate per le coppe continentali.

Infographic-1.1 (2).png

Nello specifico, dati alla mano, il Portogallo ha 1527 presenze totali, ovvero i calciatori scesi in campo per gli ottavi di finale hanno disputato complessivamente 761 partite in Nazionale e 766 match per le coppe continentali. La Germania ha in totale 1458 partecipazioni, rispettivamente 673 e 785. A chiudere il podio proprio la Svizzera di Murat Yakin che con pieno merito ha battuto l’Italia e che conta 1231 presenze complessive, divise in 703 in Nazionale e 508 nelle coppe continentali.

Il dato dell’Italia, al decimo posto della classifica, è di gran lunga inferiore: gli azzurri hanno collezionato soltanto 901 presenze totali, di cui 501 nelle coppe continentali.

Sorprende, in questa analisi, il risultato della Turchia, che si è ben difesa durante questo Europeo, aggiudicandosi i quarti di finale contro l’Olanda, nonostante la scarsa ‘esperienza internazionale’: i turchi di coach Montella sono al 14esimo posto in questa classifica, con 571 partecipazioni complessive, di cui 234 nei match disputati per le coppe continentali.

Situazione simile per la Spagna: la squadra è giovane e in gran parte proveniente dall’Under 21, ma nonostante le sole 797 presenze a livello di competizioni internazionali, la formazione si sta difendendo bene in questo Euro 2024.

Classifica delle reti segnate: 412 per il Portogallo, il quadruplo degli azzurri che ne contano 94

Se passiamo alla classifica delle reti messe a segno dai calciatori scesi in campo per gli ottavi, è ancora il Portogallo la capolista, con 412 goal, di cui 192 segnati durante le partite in nazionale.

Segue il Belgio con 237 goal e ancora la Francia. Quest’ultima, che a Euro 2024 affronterà ai quarti proprio il Portogallo, ha guadagnato 218 reti totali, di cui 107 per le competizioni giocate in nazionale.

Sono invece 94 i goal complessivi per gli azzurri: di questi, 60 sono stati realizzati nelle competizioni per le coppe continentali e 34 in nazionale: una performance mediamente buona, ma probabilmente non sufficiente a costruire l’esperienza necessaria per affrontare gare importanti come gli Europei.

Infographic-2.1 (2).png

Altre due considerazioni su questa classifica: la Germania, squadra ospitante, è appena sotto al podio con 166 goal e 82 segnati in Nazionale, mentre la Turchia, ancora una volta, sorprende per il suo 13esimo posto, con sole 48 reti in nazionale.

Una bella soddisfazione per i turchi del connazionale Montella, ai quarti contro l’Olanda, che invece vanta 158 goal complessivi.

A sorprendere è anche in questo caso il dato della Spagna, undicesima in questa classifica con 98 reti totali, ma con performance in campo decisamente all’altezza delle aspettative.

Top 10 calciatori per presenze e reti segnate: Ronaldo non teme rivali, per Fagioli solo 5 partecipazioni internazionali

Di seguito i nomi dei 10 giocatori che hanno collezionato più presenze all’interno delle coppe continentali e in nazionale, e dei top bomber scesi in campo per gli ottavi e che nel corso delle competizioni internazionali hanno segnato più reti.

Ronaldo fa il pieno di presenze e domina la top list

Calciatore Nazionale Presenze totali Presenze coppe continentali Presenze in nazionale

Ronaldo C. Portogallo 415 204 211

Vertonghen J. Belgio 287 131 156

Lima Ferreira K. Portogallo 279 139 140

Kroos T. Germania 272 159 113

Neuer M. Germania 270 147 123

Griezmann A. Francia 238 105 133

Eriksen C. Danimarca 237 103 134

Xhaka G. Svizzera 219 90 129

Lukaku R. Belgio 209 91 118

De Bruyne K. Belgio 197 92 105

Top 10 calciatori con più presenze nelle coppe continentali e in nazionale

Cristiano Ronaldo, con 415 presenze totali e 211 con la maglia della nazionale portoghese, è in cima a questa classifica, seguito da Jan Vertonghen per il Belgio (287 presenze di cui 156 in Nazionale) e da Képler Laveran Lima Ferreira, il portoghese dalle 279 partite giocate in totale (140 in Nazionale).

Un dato interessante riguarda la squadra belga, rappresentata in questa Top 10 da altri due calciatori, oltre Vertonghen: parliamo di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, rispettivamente nono e decimo in classifica, con 118 e 105 presenze in squadra, nella formazione nazionale.

Si difende bene per rappresentanza anche la Germania: Toni Kroos e Manuel Neuer sono rispettivamente al quarto e quinto posto della Top 10, con 113 e 123 partite giocate nella Nazionale tedesca (rispettivamente 272 e 270 complessive.)

I re del goal: c’è ancora Ronaldo

Calciatore Nazionale Reti totali Reti coppe continentali Reti in nazionale

Ronaldo C. Portogallo 279 149 130

Lukaku R. Belgio 133 48 85

Kane H. Inghilterra 118 53 65

Mbappé K. Francia 96 48 48

Griezmann A. Francia 87 43 44

Depay M. Olanda 70 24 46

Morata A. Spagna 66 30 36

Eriksen C. Danimarca 57 15 42

De Bruyne K. Belgio 50 22 28

Fernandes B. Portogallo 50 27 23

Top 10 calciatori con più reti nelle coppe continentali e in nazionale

Anche in questa classifica dei goal segnati durante i campionati in nazionale e per le coppe continentali, è Ronaldo ad aprire la Top 10, con 130 reti con la maglia portoghese e 279 goal segnati complessivamente.

Dopo di lui, il secondo uomo dei goal è il belga Lukaku (133 goal e 85 con la maglia del Belgio), mentre la medaglia di bronzo di questa speciale classifica va all’inglese Harry Kane, con 118 reti, di cui 65 per la Nazionale.

Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, quarto e quinto della Top 10, fanno entrare la Francia in classifica, con 48 e 44 reti messe a segno con la maglia nazionale.

Italia, tanta inesperienza e poche reti: Fagioli ultimo in classifica

Con 66 presenze in Nazionale è Donnarumma, classe 1999, alla guida della classifica “azzurra”, mentre Nicolò Fagioli è ultimo, con sole 5 partite giocate.

Per quanto riguarda le reti, c’è Stephan El Shaarawy sul podio, con Barella e Chiesa a seguire a pari merito. Le reti totali messe a segno per loro sono rispettivamente 24 e 15.

Goal subiti: Olanda, Spagna e Belgio i più forti in porta

Non solo l’esito delle partite, ma anche i gol subiti dai portieri la dicono lunga su quanto una squadra è preparata ad affrontare competizioni importanti.

Portiere Nazionale Goal subiti Partite giocate Media goal subiti a partita

Verbruggen B. Olanda 13 19 0,68

Simón U. Spagna 32 43 0,74

Casteels K. Belgio 22 28 0,79

Pickford J. Inghilterra 56 71 0,79

Oblak J. Slovenia 143 163 0,88

Schmeichel K. Danimarca 128 141 0,91

Neuer M. Germania 250 270 0,93

Niță F. Romania 23 24 0,96

Donnarumma G. Italia 110 113 0,97

Costa D. Portogallo 50 51 0,98

Maigna M. Francia 65 56 1,16

Sommer Y. Svizzera 223 193 1,16

Dúbravka M. Slovacchia 111 87 1,28

Günok M. Turchia 93 68 1,37

Pentz P. Austria 24 16 1,50

Mamardashvili G. Georgia 39 24 1,63

Classifica portieri con meno goal subiti

L’Olanda con Bart Verbruggen sembra essere la più forte in porta, con 13 gol subiti su 19 partite (una media di 0,68 goal subiti a partita), seguita dalla Spagna, che con Unai Simòn si è difesa con 32 gol subiti su 43 partite totali, tutte nelle competizioni giocate in nazionale. Il Belgio chiude il trio del podio con 22 reti subite su 28 partite.

Appena dietro troviamo l’Inghilterra, ai quarti contro la Svizzera: gli inglesi hanno incassato con Pickford 56 gol complessivi su 71 partite giocate, mentre gli svizzeri con Yann Sommer 223 gol in 193 match, 132 dei quali nelle sfide per le coppe continentali.

E l’Italia? Per gli azzurri, ad oggi difesi in rete da Donnarumma, – tra i più apprezzati di questo torneo – i goal subiti ammontano a 110 su 113, ovvero una media di 0,97 a partita: su 47 incontri per le coppe continentali, le reti messe a segno dagli avversari sono state 56, mentre scendono a 54 nel caso delle partite in nazionale.

Un dato interessante riguarda il Portogallo, che, sebbene guidi le altre classifiche, si trova in decima posizione in questo ranking dei gol subiti da Diogo Costa: in media parliamo di 0,98 goal a incontro, ovvero 50 su 51 match, di cui 32 – su 25 gare – in occasione delle coppe continentali. Questo dato pone il Portogallo appena dopo l’Italia per numero di goal subiti, sebbene, in linea generale, i portoghesi abbiano ottenuto migliori risultati nelle competizioni internazionali.

Fonte: https://affidabile.org/news/euro-2024-ottavi-italia-solo-decima-per-presenze-internazionali-dei-calciatori/