Euro 2024 e ascolti tv, debutto Germania-Scozia su Rai1 vince la serata - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – E’ Rai1 con Germania-Scozia, la prima partita degli Europei, a vincere la prima serata televisiva di ieri, venerdì 14 giugno 2024. Il match è stato visto da 4.143.000 spettatori pari al 24.4% di share. Secondo posto sul podio per Canale5, che ieri trasmetteva ‘La Rosa della Vendetta’ ed ha riunito davanti al video 2.258.000 spettatori totalizzando uno share del 15.2%. ‘Un Giorno in Pretura’, un classico di Rai3, ha appassionato 1.134.000 spettatori registrando il 7% di share mentre Rete4, con ‘Quarto Grado – Le Storie’ condotto da Gianluigi Nuzzi ha ottenuto un ascolto di 1.092.000 spettatori per uno share dell’8.7%.

‘Propaganda Live’, trasmesso da La7, ha intrattenuto 868.000 spettatori (share del 7.3%), mentre Italia1, che ieri riproponeva il film cult ‘Ti presento i miei’ è stato la scelta di 767.000 spettatori per uno share del 5%. Rai2, con la seconda stagione de ‘I Casi della Giovane Miss Fisher’, ha convinto 600.000 spettatori ed ha ottenuto il 3.7% di share. Nell’ambito del preserale, vince la sfida Rai1 con ‘Reazione a catena’, visto da 3.124.000 spettatori per il 25.7% di share. Canale 5 con ‘Caduta libera’ ha ottenuto un ascolto di 2.229.000 spettatori, facendo registrare il 19.3% di share.