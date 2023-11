Eurizon al salone SRI, in prima linea per arginare il climate change - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – In prima linea contro il cambiamento climatico, ma anche rispetto dei diritti umani e buone aree di governo societario. Eurizon , divisione asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, partecipa agli Esg Talks al Salone SRI al Palazzo delle Stelline di Milano confrontandosi con le aziende sulle tematiche ESG nell’ambito della relazione (engagement) tra investitori ed emittenti. “La stewardship ricopre un’importanza fondamentale all’interno delle strategie ESG e SRI implementate da Eurizon – ha sottolineato Federica Calvetti, ESG Global Coordinator di Eurizon -. Ogni anno ci confrontiamo sulle tematiche principali da portare avanti. Oltre al tema del cambiamento climatico, per il 2023 ci siamo focalizzati sulla credibilità dei piani di transizione energetica, sulla conservazione e sulla preservazione della biodiversità, sul rispetto dei diritti umani e sulle buone pratiche di governo societario. A questo proposito, all’interno delle politiche di buona governance, abbiamo dato una grande importanza alla parità di genere e alla promozione della diversità come principali aree di interesse”. “Basti pensare – ha poi aggiunto Calvetti – che sui temi sociali abbiamo votato a oltre 200 Assemblee quest’anno, che avevano proprio questi argomenti all’ordine del giorno e abbiamo condotto oltre 30 engagement”.

