 Estratto speleologo bloccato in una grotta in Sardegna, le immagini - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Estratto speleologo bloccato in una grotta in Sardegna, le immagini

ItalPress

Estratto speleologo bloccato in una grotta in Sardegna, le immagini

Lun, 12/10/2026 - 20:03

Condividi su:


NUORO (ITALPRESS) – Dopo oltre un giorno di lavoro incessante dei soccorritori si sono concluse le operazioni di estrazione del 31enne intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta ad Urzulei a seguito di una frana. Le operazioni sono state rese difficili dall’ambiente ipogeo e dalla necessità di liberare il passaggio dai detriti. Stabilizzato dal personale medico è stato elitrasportato in ospedale per le cure del caso. Fondamentale la sinergia nelle operazioni di recupero tra il personale di Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico. Alle operazioni di salvataggio hanno partecipato un’ottantina di specialisti arrivati da più parti della Sardegna.

pc/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!