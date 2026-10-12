Estratto speleologo bloccato in una grotta in Sardegna, le immagini - Tuttoggi.info

NUORO (ITALPRESS) – Dopo oltre un giorno di lavoro incessante dei soccorritori si sono concluse le operazioni di estrazione del 31enne intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta ad Urzulei a seguito di una frana. Le operazioni sono state rese difficili dall’ambiente ipogeo e dalla necessità di liberare il passaggio dai detriti. Stabilizzato dal personale medico è stato elitrasportato in ospedale per le cure del caso. Fondamentale la sinergia nelle operazioni di recupero tra il personale di Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico. Alle operazioni di salvataggio hanno partecipato un’ottantina di specialisti arrivati da più parti della Sardegna.

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