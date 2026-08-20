Estradato dalla Spagna un boss della 'ndrangheta, dovrà scontare 19 anni - Tuttoggi.info

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Estradato dalla Spagna un boss della ‘ndrangheta, dovrà scontare 19 anni

ItalPress

Estradato dalla Spagna un boss della ‘ndrangheta, dovrà scontare 19 anni

Gio, 20/08/2026 - 09:03

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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – L’Autorità Giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all’Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell’omonima cosca di ‘ndrangheta operante nella provincia reggina e con proiezioni nel Nord Italia e all’estero, Nei suoi confronti era pendente un Mandato di Arresto Europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e armi. L’uomo è rientrato in Italia scortato dagli agenti dell’Interpol e dai militari della Guardia di Finanza. Il boss è arrivato all’aeroporto di Roma Fiumicino con un volo proveniente da Madrid.

pc/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

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