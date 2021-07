Estate aviglianese, artisti in vetrina - Tuttoggi

All'interno di tutti i negozi e i locali artisti del posto e provenienti da fuori comune esporranno quadri, installazioni, sculture, oggetti, fotografie

Artisti in vetrina nei locali e nei negozi di Avigliano Umbro per “Estate Aviglianese” in programma dal 6 al 26 agosto. L’iniziativa è dell’associazione culturale Il Laboratorio del Paesaggio, con il patrocinio del Comune di Avigliano e la collaborazione dell’associazione commercianti ViviAvigliano e la pro loco.

Opere d’arte nei negozi

All’interno di tutti i negozi e i locali artisti del posto e provenienti da fuori comune esporranno quadri, installazioni, sculture, oggetti, fotografie ed altro ancora per promuovere arte e commercio e vivacizzare la vita del paese. Ci saranno quadri a ad olio, acquerelli, tecniche miste, ritratti a pastello e carboncino, sculture in legno, oggetti in ferro ed altre opere artistiche, tutte raggruppate nella mostra “Angolo d’artista”, visionabile anche grazie ad una specifica mappa messa a disposizione dei visitatori.

Esibizione live

Per il giorno dell’inaugurazione, il 6 agosto, nello spazio antistante il teatro comunale verrà presentata alle 19 un’opera in estemporanea dal titolo “La Gioconda velata”, un omaggio a Leonardo da Vinci dell’artista Igor Borozan in la collaborazione con Elisabetta Casamassima. Dalle 21 e 15 invece “Salotto sotto le stelle – Incontro con gli artisti espositori” in Piazza Unità.