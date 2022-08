Estate a Stroncone, il programma degli eventi: buon cibo, musica, mostre e tanto altro - Tuttoggi

“Borghi in Cinema”, il 12 agosto in Piazza San Nicola

Venerdì 12 agosto, inoltre, a cura del FAI e dell’Associazione il Pettirosso, torna a Stroncone, in Piazza San Nicola, “Borghi in Cinema”, con la proiezione del film d’animazione britannico – polacco “Loving Vincent”. Dal 13 agosto al 4 settembre, invece, nell’ambito del progetto “La Valle Incantata”, finanziato dalla Regione Umbria, Stroncone ospiterà, presso la galleria dell’ascensore in Piazza San Giovanni, gli scatti del fotografo di fama internazionale George Tatge.

Il 23 agosto la cantante Ginga in concerto

Il 17 agosto, ancora, presso il Convento di San Francesco di Stroncone sarà inaugurata, in seguito al restauro, la cappella del Beato Antonio Vici da Stroncone, nella quale sono custodite e visibili le spoglie incorrotte del santo patrono. Dal 18 al 28 agosto, ancora, spazio all'”Agosto Stronconese”. All’interno della manifestazione, curata dall’ associazione Ente Agosto Stronconese, il 23 agosto si terrà il concerto della cantante Ginga. L’artista, in tour europeo, farà tappa a Stroncone con il suo repertorio, che spazia dal blues, al soul, al jazz, all’ r&b, al gospel. Il suo spettacolo sarà un viaggio nel mondo della musica Black, in tutte le sue sfumature, dai grandi classici come Aretha Franklin e Stevie Wonder, fino ai grandi interpreti contemporanei del neo-soul.

Il 24 agosto una delle finali regionali di Miss Italia

Il 24 agosto, poi, alle 19.00, in Piazza della Libertà lo spettacolo di falconeria a cura dei Falconieri Romani, mentre alle 21.00, in collaborazione con Recommunication, agenzia esclusivista per l’Umbria, Stroncone ospiterà una delle finali regionali del concorso di bellezza Miss Italia. Da non perdere, infine, la presentazione del libro del Prof. Lamberto Briziarelli “I tanti luoghi di una vita”.

Tutte le sere, oltre a mostre ed esposizioni per le vie del paese, stand enogastronomici e la tradizionale “Locanda dei Briganti”.