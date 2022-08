Espulso straniero irregolare sul territorio italiano

L'uomo è stato identificato nel corso di un controllo sul territorio

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito di alcuni servizi finalizzati a prevenire e reprimere i reati di spaccio di stupefacenti, hanno fermato, in località Ponte San Giovanni, un’automobile con a bordo due persone sospette – successivamente identificate come cittadini albanesi, rispettivamente di 24 e 25 anni – che, dagli accertamenti, sono risultati essere irregolari sul territorio dello Stato.

Ingresso prima del termine consentito

Gli operatori della Squadra Mobile, dopo averli accompagnati in Questura per una compiuta identificazione e gli accertamenti del caso, hanno constatato che il 24enne, espulso dallo Stato italiano nel 2020, era rientrato nel territorio nazionale prima del termine previso per l’ottenimento dell’autorizzazione al reingresso.