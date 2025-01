Esplosione per una fuga di gas a Catania, vigili del fuoco al lavoro - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – Otto persone sono rimaste ferite in seguito ad un’esplosione per una fuga di gas dalla rete cittadina in via Galermo, nel quartiere di san Giovanni Galermo, a Catania, dove è crollata una palazzina di tre piani dello Iacp. Non ci sarebbero dispersi, ma si scava tra le macerie e si continuerà a scavare per tutta la notte. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine, insieme a unità cinofile e diverse ambulanze. Nella stessa zona, già stamattina, una squadra di tecnici stava lavorando per riparazioni su alcune condutture. Già nel primo pomeriggio, nella zona di via Santa Sofia, a ridosso dal luogo dell’esplosione, gli universitari del Cus avevano avvertito un forte odore di gas e avevano dato l’allarme, facendo scattare l’emergenza.

In seguito all’incidente un tavolo tecnico è stato istituito in prefettura a Catania. L’unità di crisi sta organizzando, con il Comune, la Protezione civile e le associazioni di volontariato, l’evacuazione di almeno 150 persone dalla zona in cui è avvenuta l’esplosione. xo1/vbo