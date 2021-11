Esplosione negli spogliatoi, feriti in ospedale: 2 gravi | Foto e aggiornamenti

Fuga di gas al capo sportivo di Casenuove di Magione | Sul posto squadre dei vigili del fuoco e soccorsi del 118

Esplosione negli spogliatoi del campo sportivo di Casenuove di Magione, con alcune persone ferite trasportate in ospedale. L’edificio è parzialmente crollato, sono in corso le ricerche per verificare la presenza di persone sotto le macerie, al momento esclusa.

Lo scoppio si è verificato poco dopo le 20, sembra per una fuga di gas. Mentre si stava svolgendo l’allenamento della squadra di calcio. Presenti anche i ragazzi del rugby. Un’altra parte dell’edificio è stata avvolta dalle fiamme.

Tra le persone che erano presenti ci sono feriti, soccorsi e trasportati in ospedale. Due di loro in particolare sono in condizioni serie. Un 50enne ha riportato ustioni di secondo grado, mentre un 34enne ha riportato diversi traumi. Altri feriti sono invece lievi.

Sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco di Castiglione, con in supporto i vigili di Castiglione del Lago. Sul posto anche il funzionario di turno.

Inviato anche il carro crolli con attrezzature specifiche alla ricerca persone e il NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio). Presenti diverse ambulanze e i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)