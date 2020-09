Esplosione in un condominio a Milano, Pm "fuga di gas" - Tuttoggi

“Le prime valutazioni dei vigili del fuoco intervenuti parlerebbero di un’ipotesi di fuga di gas in un appartamento privato”. Lo ha dichiarato ai cronisti la pm di Milano, Tiziana Siciliano, intervenuta sul luogo dove è avvenuta l’esplosione al primo piano di un condominio in piazzale Libia, al civico 20, nel capoluogo lombardo. Otto persone sono rimaste ferite, uno in modo grave. fmo/vbo/r